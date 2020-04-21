Ведущий «Модного приговора» выписан домой из Коммунарки

Историк моды Александр Васильев выписался из Коммунарки, переболев коронавирусом. Он уже находится в своей квартире в Хамовниках, но должен придерживаться всех правил карантина.
Ведущий «Модного приговора» сразу после выписки созвонился с Дмитрием Борисовым и
Также ведущий с Первого канала поблагодарил медиков из Коммунарки, которые сделали всё возможное, чтобы поднять его на ноги. Он дважды сдавал тест на коронавирус и оба раза тест был отрицательным.
Сейчас Васильев описывает своё состояние как отличное, он может говорить без кашля, появилась энергия и ушла характерная для первых дней болезни апатия.
Страха не было, так как я заранее составил завещание, — пояснил ведущий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что историк моды и ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев сообщил о своём лечении в больнице в Коммунарке.
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