«Ведет себя вызывающе»: извивающуюся на сцене Семенович сочли вульгарной Поклонники назвали откровенным поведение похудевшей Семенович на концерте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Семенович

Поклонники певицы Анны Семенович в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвали вульгарными и вызывающими ее движения на сцене во время исполнения песни «Секси-бомбочка» на последнем выступлении. Под видео с концерта, которое опубликовала исполнительница, некоторые комментаторы призвали ее вести себя скромнее и не «пропагандировать разврат и распущенность». Многие также отметили, что извивающаяся под музыку артистка заметно похудела.

Ведет себя вызывающе, поет про разврат, ничем не лучше Бузовой в трусах! — возмутилась роликом подписчица Екатерина Ермолова.

Пользовательница Светлана назвала композицию бездарной, а ее исполнение примитивным. Зрительница Анюта попросила Семенович поделиться секретом похудения.

Ну все, Анька схуднула, теперь снова начнет педалировать тему секса, хотя уже не по-возрасту, — предположил поклонник Николай.

Ранее Семенович опубликовала фото в купальнике во время отдыха в Турции. Артистка сообщила, что прошла курс похудения с помощью диабетического лекарственного препарата. Она отметила, что избежала побочных эффектов и чувствует себя прекрасно. Семенович также призналась, что пока ей удалось избавиться от пяти лишних килограммов и выпирающего живота.

До этого Семенович заявила об успешном похудении к лету при помощи препарата для контроля инсулинорезистентности. Также артистка рассказала, что ее грудь весит 10 килограммов. Исполнительница ответила на вопрос подписчицы об идеальном весе для женщины. Экс-солистка группы «Блестящие» заявила, что параметры индивидуальны для каждого человека.