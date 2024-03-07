Вдовец Легкоступовой привел новую жену на ее могилу Вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов показал на телешоу новую жену

Фото: Социальные сети

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова

Яхтсмен Юрий Фирсов, вдовец певицы Валентины Легкоступовой, скончавшейся в 2020 году, появился на шоу «Прямой эфир» на «России 1» с новой супругой, на которой женился в 2023 году. В эфире были показаны кадры, на которых пара посещает могилу Легкоступовой на Троекуровском кладбище. Фирсов пояснил, что таким образом чтит память известной певицы.

После скандала со смертью Легкоступовой поклонники и друзья подозревали Фирсова в спаивании исполнительницы «Ягода-малина» с целью завладеть имуществом. Однако сам он все обвинения опроверг. После Фирсов заявил, что «надо продолжать жить» и снова женился. Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года в больнице, куда поступила в коматозном состоянии с черепно-мозговой травмой. Артистка сильно ударилась после неудачного падения в своей московской квартире. Ей было 54 года. По факту ее смерти проводил проверку Следственный комитет РФ.

Ранее Фирсов заявлял, что планирует выпустить диск песен Легкоступовой. Он также отмечал, что дочь покойной супруги Анэтта не допустила его до установки памятника матери и не разрешила написать на надгробии слова «От любящего мужа». Фирсов также признал, что считает себя виновным в том, что «не доглядел» за погибшей супругой.



