Любовница Евгения Осина пытается отобрать наследство у его дочери

https://static.news.ru/photo/d373860e-bae1-11ea-8054-fa163e074e61_660.jpg Евгений Осин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Очередное судебное заседание состоялось 30 июня 2020 года по иску любовницы советского и российского музыканта Евгения Осина — Елены Скорняковой. Гражданка отстаивает интересы своей несовершеннолетней дочери Насти Годуновой. По словам женщины, ребёнок родился именно от певца, поэтому Настя имеет право претендовать на наследство исполнителя. Слушания прошли в Чертановском районном суде Москвы. Инстанция решила оставить заявление Скорняковой без рассмотрения.

По словам адвоката семьи Евгения Осина (экс-жены Натальи и дочери Агнии) Валерия Панасюка, истец намеренно обратилась в суд района, где не прописаны его клиентки. По мнению юриста, Скорнякова таким образом хотела без их ведома получить решение о праве на жилплощадь и имущество покойного музыканта, пишет журнал «СтарХит».

Мы узнали об этом иске совершенно случайно и, конечно, пошли по месту подачи заявления и объяснили: мол, судебное решение уже вынесено в нашу пользу. Поэтому инстанция и оставила иск Елены без рассмотрения, — объяснил Панасюк.

Он отметил — Скорнякова могла попытаться таким образом парализовать получение наследства единственной дочерью Осина — Агнией. Адвокат добавил, что истец предоставила сомнительное доказательство родственных связей Насти — фотографии, на которых девочку запечатлели вместе с исполнителем.

Но, знаете, что больше всего раздражает? То, что ряд исков запущен и в других судах, и мы теперь должны их отслеживать, чтобы вовремя обратиться туда и не лишиться квартиры, — резюмировал юрист.

В свидетельстве о рождении Анастасии, которые было выдано в 2006-м, в графе «отец» указали не известного музыканта, а настоящего отца — Юрия Годунова. Однако Осин действительно относился к девочке как к родной дочери, проявлял заботу и подарил несколько песен.

Скорнякова от лица дочери заявила свои права на единственную квартиру музыканта, расположенную на северо-западе столицы, в районе станции метро «Полежаевская». Именно там исполнитель был найден мёртвым осенью 2018 года. Последние месяцы жизни артист много пил, жил в одиночестве. Из-за пагубного пристрастия от него отказались многие близкие люди.

Тело Евгения Осина обнаружила его сестра Альбина. Женщина забила тревогу после того, как певец больше суток не выходил на связь. Автор хитов «Плачет девушка в автомате» и «Таня плюс Володя» умер 17 ноября 2018-го.

Ранее NEWS.ru сообщал, что могилу певца Евгения Осина могла поджечь девушка, называющая себя его приёмной дочерью, считает вдова музыканта Наталья.

Захоронение артиста на Троекуровском кладбище подожгли 22 апреля 2019 года. Из-за этого пришлось заменить крест и мемориальную табличку.