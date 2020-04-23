Вассерман назвал имя «последней девушки» в своей жизни

https://static.news.ru/photo/1bfb3186-8614-11ea-91de-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Российский интеллектуал и телеведущий Анатолий Вассерман вспомнил свою школьную любовь. По его словам, после этого ему больше никто так сильно не нравился.

Он добавил, что проболтался учителям о чувствах «мужской половины» класса к знакомой девочке, после чего будущего журналиста побили ровесники за «слишком длинный язык». Её звали Елена Никифорова, добавил публицист в эфире телеканала «Россия 1».

Вассерман также вспомнил, как на первом курсе института дал обещание отказаться от секса. Телеведущий держит слово уже 50 лет.

Это последствия юношеской глупости. <...> Я доказывал, что все ограничения половой жизни правильны. Чем быстрее забудем о сексе, тем здоровее будем, — рассказал журналист.

Он добавил, что «пару раз» мог нарушить уговор, однако по разным причинам «не получилось».

Как ранее писал NEWS.ru, Вассерман заявил, что мир неминуемо изменится после пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, Советский Союз может воскреснуть.