Василий Уткин показал свой дом за $1 млн

https://static.news.ru/photo/2b2afb7a-bffb-11ea-a184-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Wilf/Russian Look

Спортивный комментатор Василий Уткин принял телеведущую Ксению Собчак в своём загородном доме и рассказал, что в 2008 году эта недвижимость обошлась ему в 24 миллиона рублей, что тогда равнялось приблизительно $1 млн. По его словам, эту сумму он выплачивал 11 лет.

Дом Уткина расположен в полутора часах езды от Москвы, в «простом» посёлке, как говорит сам журналист. Жильё комментатор приобрёл уже выстроенным, но пустым — до него в доме никто не жил. Строение, выполненное в стиле фахверк, окружено большим участком земли, на котором, в том числе, расположен вольер для питомца — енота. Но во время съёмок передачи животное спало и не показалось операторам.

Как рассказал Уткин, на его решение приобрести особняк повлиял вид из его окон.

Тут видно, как Земля закругляется, — показал он гостье пейзаж, посетовав, что вид немного испорчен обшитым сайдингом соседним домом.

Холостяк признался, что хотел бы на своей большой территории завести корову, но не делает это из-за объёмов отходов жизнедеятельности крупного скота, поэтому ограничился енотом и небольшой собачкой. Внутренним убранством дома комментатор занимался самостоятельно. Его жильё выглядит немного тесным, в нём много картин, техники, книг, есть камин и пианино.

В доме мальчик живёт один, поэтом там кое-где не прибрано, — пояснил Уткин в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

Он признался, что готовясь к съёмке, расставил мебель, чтобы внутри могла разместиться съёмочная группа, но обычно в доме меньше свободного места.

Тут довольно тесно. Это похоже на Гэндальфа, который остался в доме Бильбо, — пошутил комментатор, вспомнив роман Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец».

Журналист рассказал, что живёт приблизительно на полтора миллиона рублей в месяц. Он зарабатывает на своём YouTube канале, на радио, телевидении и в соцсетях, кроме того, у него есть маркетинговая компания. Деньги он тратит не только на еду и вещи, но и на помощь семье и некоторым другим людям. В частности, он платит зарплату редактора телевидения некой женщине, которая уволилась с работы для участия в проекте Уткина, который не состоялся и, таким образом, осталась без работы.

Продолжая разговор о деньгах, комментатор заступился за ведущую Елену Малышеву, которую публика раскритиковала, когда выяснилось, что телезвезда является обладательницей зарубежной недвижимости на сумму около $10 млн. Уткин подчеркнул, что деньги на такие покупки Малышева заработала.

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