«Вам здесь не место»: в Сети раскритиковали заявление Шепелева о Дне Победы

https://static.news.ru/photo/3ee75c82-b0b7-11eb-807d-96000091f725_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал на своей странице в Instagram пост по случаю 9 Мая. По словам шоумена, он не понимает, зачем в этот грустный день нужно демонстрировать военную мощь. Такое признание вызвало волну возмущения в соцсети. По мнению подписчиков, если Шепелев не понимает, что происходит в России на Красной площади в День Победы, то ему не место в этой стране.

Свой пост о Дне Победы шоумен сопроводил видеокадрами пролёта российской авиации, сделанными из окна его квартиры в центре столицы.

Для меня это день грусти. Я всегда считал, что он должен быть напоминанием об ужасах войны, предостережением «больше никогда» и днём памяти человеческого мужества и памяти миллионов погибших. И вот с демонстрацией военной мощи, которая только подчёркивает готовность к войне, у меня это никак не сочетается, — признался он.

Как отметили фолловеры, телеведущий перепутал 9 мая и 22 июня, которое по-настоящему является «днём грусти». «С какой стати грустить в день Победы? Армия должна быть всегда в боевой готовности», «Нет, давайте мы будем хилыми и слабыми.... И позволим кому не попадя диктовать свои правила», написали комментаторы. Некоторые даже заявили, что после этого поста изменили своё мнение о Шепелеве и отпишутся от него.

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