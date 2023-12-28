Валерия поделилась секретом своей стройности Валерия назвала правильные пропорции белков и углеводов секретом стройности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Валерия рассказала, что оставаться стройной ей помогают правильные пропорции белков, жиров и углеводов. В разговоре с Пятым каналом артистка отметила, что всегда «питается одинаково». При этом она не старается ограничивать себя в выборе продуктов.

Я всегда питаюсь одинаково. Я вообще абсолютно всеядна. Просто придерживаюсь правильных пропорций белков, жиров, углеводов, — уточнила певица.

Валерия отмечает, что сохранить стройную фигуру удается и благодаря йоге. Певица призналась, что практики вывели ее на новый уровень понимания, как правильно заботиться о своем теле, и перевернули сознание. Артистка успевает не только заниматься йогой, но и старается регулярно посещать спортивный зал и бегать по утрам. Певица подчеркнула, что время для спорта можно найти даже во время гастролей. Она уточнила, что старается тренироваться четыре-пять раз в неделю.

Певица Ирина Дубцова ранее рассказала, что не может похудеть из-за нервного перенапряжения. Артистка уточнила, что, по ее мнению, «все болезни от нервов». Она отметила, что в течение полугода из-за проблем с щитовидной железой была вынуждена принимать гормональные препараты, от которых набирается лишний вес.