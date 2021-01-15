В Сети вычислили возможную победительницу «Холостяка»

https://static.news.ru/photo/62430ca6-57cc-11eb-85f4-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Вербовая Фото: anastasiaverbovaia/instagram.com

В декабре в Дубае началась работа над восьмым сезоном проекта телеканала ТНТ по поиску второй половинки. На этот раз «холостяком» стал рэпер Тимур Юнусов, он же Тимати.

Первый выпуск шоу ещё не вышел, но фанаты исполнителя уже строят догадки, кто же стал его избранницей. Некоторые из них даже установили её личность — Анастасия Вербовая. Свои предположения они сделали, увидев фото рэпера вместе с девушкой на концерте в ОАЭ.

На снимке девушка прижимается к рэперу и выглядит очень счастливой. Известно, что она модель и много путешествует. Кроме того, она брюнетка с формами, что подходит под типаж, который всегда нравился Тимати. Вербовую сравнивают с бывшей подругой певца Анастасией Решетовой. Пользователи отмечают, что девушки очень похожи, пишет StarHit.

На том же концерте также присутствовала стилист Алина Артыкова, которая работает в салоне рэпера. Ходят слухи, что молодых людей связывают романтические отношения. Девушка даже опубликовала фото с красной розой, намекая на своё участие в «Холостяке».

11 сентября стало известно, что рэпер и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. Модель сообщила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира.

Некоторые поклонники пары заподозрили, что участие музыканта в проекте — всего лишь пиар-ход, направленный на поднятие пошатнувшихся рейтингов рэпера после его ухода из лейбла Black Star, писал NEWS.ru.