Фанаты высмеяли новое платье Бузовой

https://static.news.ru/photo/dbe8224a-8d86-11eb-83b5-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/buzova86/

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в новом платье в пол, в котором она посетила закрытый гала-ужин музыкальной премии «Жара».

Артистка предложила поклонникам выбрать, какой кадр получился удачнее: где она стоит с серьёзным лицом, выставив обнажённую ногу в разрез платья, либо где весело смеётся.

В комментариях пользователи обратили внимание, что наряд артистке несколько великоват и ей явно не хватает пары килограммов, чтобы убрать лишние складки на ткани. «Что-то платье не по фигуре сидит, складки там, где их быть не должно», «Ужасное платье», «Большевато платье», написали поклонники.

Однако нашлись и те, кто считает Бузову прекрасной в любом наряде и при любом ракурсе. «Шикарная», «Какая красивая!», «Оль, везде настоящая! Икона стиля! Обожаю!», «Бу, красотка как всегда. Королева наша», заявили истинные фанаты певицы.

Ранее NEWS.ru писал, что через полтора месяца после скандального расставания с рэпером Давидом Манукяном Ольга Бузова заявила, что состоит в новых отношениях. Имя очередного возлюбленного она пока не раскрывает. В эфире передачи «Бородина против Бузовой» на телеканале ТНТ у певицы напрямую спросили, свободна ли она в данный момент. На это Бузова решительно заявила, что уже не одинока, но раскрывать детали нового романа отказалась.