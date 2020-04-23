В Сети появилось фото постаревших актёров «Деревни дураков»

https://static.news.ru/photo/00c10266-854b-11ea-b8b3-fa163e074e61_660.jpg Постер комик-театра «Каламбур» Фото: calambur_group/vk.com

Поклонники узнали любимых актёров, исполнявших главные роли в шоу 90-х годов «Деревня дураков». Их совместное фото появилось в Instagram. На снимке Сергей Гладков, Татьяна Иванова и Вадим Набоков предстали в полном составе

Каламбур. Деревня дураков. Да, было времечко, — написал один из пользователей.

Программа выходила на экраны с 1996 по 2001 год и была чрезвычайно популярна. Особенно её любили в России и на Украине. В ней обыгрывались народные сцены жизни, близкие простым обывателям. В 2001 году программу закрыли, поскольку у неё стали падать рейтинги.

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