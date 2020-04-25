В Сети опубликовано фото Жанны Фриске на последних неделях беременности

https://static.news.ru/photo/c69f260c-86d6-11ea-acdc-fa163e074e61_660.jpg Жанна Фриске Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look

В Сети появилось фото умершей от рака певицы Жанны Фриске на последних сроках беременности. Архивный снимок опубликовала сестра покойной артистки Наталья Фриске. Снимок она разместила в Instagram. На нём Жанна с огромным животом выглядит вполне счастливой.

Счастливое было время. Почему нельзя всё это вернуть назад? — написала Наталья.

На фото сёстры позируют вдвоём. При жизни Жанны они были очень близки и почти никогда не разлучались. Наталья часто публикует старые снимки, то и дело возвращаясь воспоминаниями в прошлое.

В июне 2015 года будет пять лет, как Жанна Фриске умерла от рака. Известную исполнительницу похоронили на Николо-Архангельском кладбище. После смерти артистки бывший гражданский муж Жанны телеведущий Дмитрий Шепелев прекратил общение с её родными и не даёт им возможности видеться с сыном Платоном.

Ранее, как писал NEWS.ru, Наталья опровергла слухи, что у её семьи налаживаются отношения с Дмитрием Шепелевым. Телеведущий по-прежнему не позволяет родным покойной супруги общаться с сыном. Поводом стала запись в аккаунте маленького Платона, посвящённая дню рождения тёти, который она отмечала 21 апреля. Послание гласило: «Знай, что я тебя люблю!», что растрогало Наталью до слёз. Фанаты тут же предположили, что такое сообщение мог написать сам Шепелев. Но Наталья решительно опровергла данное предположение.