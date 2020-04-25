В Сети опубликовано фото Жанны Фриске на последних неделях беременности

В Сети появилось фото умершей от рака певицы Жанны Фриске на последних сроках беременности. Архивный снимок опубликовала сестра покойной артистки Наталья Фриске. Снимок она
Счастливое было время. Почему нельзя всё это вернуть назад? — написала Наталья.
На фото сёстры позируют вдвоём. При жизни Жанны они были очень близки и почти никогда не разлучались. Наталья часто публикует старые снимки, то и дело возвращаясь воспоминаниями в прошлое.
В июне 2015 года будет пять лет, как Жанна Фриске умерла от рака. Известную исполнительницу похоронили на Николо-Архангельском кладбище. После смерти артистки бывший гражданский муж Жанны телеведущий Дмитрий Шепелев прекратил общение с её родными и не даёт им возможности видеться с сыном Платоном.
Ранее, как писал NEWS.ru, Наталья опровергла слухи, что у её семьи налаживаются отношения с Дмитрием Шепелевым. Телеведущий по-прежнему не позволяет родным покойной супруги общаться с сыном. Поводом стала запись в аккаунте маленького Платона, посвящённая дню рождения тёти, который она отмечала 21 апреля. Послание гласило: «Знай, что я тебя люблю!», что растрогало Наталью до слёз. Фанаты тут же предположили, что такое сообщение мог написать сам Шепелев. Но Наталья решительно опровергла данное предположение.
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