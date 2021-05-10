Водонаева назвала сферу, где могла бы сделать карьеру

https://static.news.ru/photo/65e64b9e-b180-11eb-ac6c-96000091f725_660.jpg Алёна Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Телеведущая, писательница, блогер и бывшая участница шоу «Дом-2» Алёна Водонаева предположила, что помимо журналистики, могла бы реализоваться в порноиндустрии. Именно так она ответила на вопрос своих подписчиков Instagram о возможной карьере.

alenavodonaeva/instagram.com

Кроме того, Водонаева поделилась впечатлениями от первого в её жизни брендового нижнего белья. По словам телеведущей, грудь из него вываливалась, ничего не влезало и в одежде это выглядело «так себе». Однако она была счастлива от покупки и продолжала носить её. Бельё должно быть по размеру и сидеть идеально независимо от бренда, заключала Водонаева.

Ранее телеведущая рассказала, что перенесла микроинсульт. По её мнению, причиной его стал сильный стресс и отсутствие нормального сна. Водонаева также пожаловалась на ухудшение самочувствия и предположила, что это может быть связано с индивидуальной непереносимостью лекарства, которым её лечили.