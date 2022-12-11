В Петербурге избили и ограбили Стаса Барецкого

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

В Санкт-Петербурге на Московском проспекте неизвестный избил шоумена Стаса Барецкого, сообщает 78.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. У артиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кроме того, у него были украдены деньги. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 11 декабря около шести утра у одного из клубов в Санкт-Петербурге. Как утверждает собеседник портала, злоумышленник напал на Барецкого и похитил у него мобильный телефон и 120 тысяч рублей, после чего скрылся. Полиция ищет преступника. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее народный артист России Григорий Лепс подрался в Санкт-Петербурге с посетителем бара. Инцидент произошел после его концерта. После полуночи на Московском проспекте народный артист России решил выяснить отношения с местным жителем. Лепс был с охранниками, которые тоже приняли участие в драке.

Адвокат Сергей Жорин позже рассказал, что в эпизоде с дракой с участием Лепса полиции важно будет установить причину конфликта, от этого будет зависеть степень виновности или невиновность артиста. По его словам, правоохранители также должны будут назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда здоровью.