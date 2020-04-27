В компании PepsiCo высказались о словах Тодоренко про домашнее насилие

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В PepsiCo считают насилие недопустимым в любой форме. Высказывание же телеведущей Регины Тодоренко на эту тему не соответствует идеалам компании. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы PepsiCo.

Сотрудники компании отметили, что крайне расстроены из-за сложившейся ситуации и шокированы высказыванием телеведущей.

Слова Тодоренко не соответствуют ценностям компании PepsiCo и её брендов. Мы считаем насилие недопустимым и выступаем категорически против любой его формы. О дальнейших шагах будет объявлено дополнительно, — цитирует пресс-службу компании агентство RNS.

Ранее стало известно, что PepsiCo решила снять с эфира рекламу с телеведущей Региной Тодоренко. Кроме того, изменится оформление социальных сетей.

Как передавал NEWS.ru, редакция журнала Glamour лишила телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии. Как сообщается на странице журнала в Instagram, в редакции внимательно относятся к мнению своих читателей и надеются, что они поддержат это решение.