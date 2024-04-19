«Уже никакие животные не страшны»: Бузова сделала выпад в сторону экс-мужа Бузова сравнила бывшего мужа с дикими животными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Телеведущая Ольга Бузова заявила, что ей не страшны дикие животные, потому что несколько лет она терпела в доме футболиста. Такое высказывание она сделала в эфире шоу «Это нормально?» на ТНТ, когда речь зашла о питомцах. Известно, что футболистом является ее бывший супруг Дмитрий Тарасов.

Мне уже никакие дикие животные не страшны после того, как я у себя дома несколько лет держала футболиста, — заявила Бузова.

В эфире шоу также обсуждались зоопсихологи, и телеведущая вновь вспомнила о мужчинах. По ее словам, эти специалисты способны помочь некоторым представителям сильного пола.

Известно, что Бузова и Тарасов находились в браке с 2012 по 2016 год. После развода спортсмен женился на модели Анастасии Костенко.

Ранее Бузова рассказала, что не сидит на сайтах знакомств. Артистка в беседе с журналистами отметила, что считает это крайностью, и заявила, что «еще пока до такой точки не дошла». При этом друзья часто советуют Бузовой зарегистрироваться в подобных приложениях, поскольку это идеальный способ найти личное счастье. Но певица с этим не согласна и не теряет надежду встретить мужчину мечты в офлайне.