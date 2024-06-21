«Уродливо и жутко»: в Сети критикуют искусственный зад Инстасамки Поклонники назвали отвратительным искусственный зад Инстасамки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инстасамка (Дарья Зотеева)

Поклонники российской певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) раскритиковали ее искусственные ягодицы, сделанные в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова. В комментариях под последним постом исполнительницы с фотографией в купальнике — сотни негативных комментариев. Некоторые зрители отмечают, что после вживления имплантов фигура звезды выглядит неестественно и «жутко».

Уродливо и жутко. Не пропорционально как-то выглядит попа. Отвращение, — поделилась мнением поклонница Марианна.

Комментатор Максим иронично поинтересовался, какие упражнения делала певица, чтобы получить такой зад. Пользовательница Мария Саенко отметила, что тоже обладает объемными бедрами, но жутко от этого комплексует. Подписчик Николай поинтересовался, не покусали ли Инстасамку пчелы.

Прекратите смотреть на ее зад, начните ценить душу! — посоветовала зрительница Ольга.

Ранее Инстасамка появилась в украшениях испанского бренда Anton Heunis на презентации сериала «Чистые». Она дополнила розовое платье колье и серьгами, инкрустированными камнями. Цена комплекта Инстасамки составляет примерно 90 тысяч рублей.Эту нишевую бижутерию носили и мировые звезды: Ева Лонгория, Пэрис Хилтон, Кейт Мосс и даже королева Испании Летиция. Стоимость одного изделия марки варьируется от 25 до 55 тысяч рублей.