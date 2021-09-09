Ургант высмеял назначение Канделаки на должность замглавы «Газпром-медиа»

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Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял назначение экс-генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки на должность заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа». Об этом он пошутил в эфире его шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ». Теперь она стала заместителем генерального директора «Газпром-медиа». И сейчас все дети наконец-то поняли, кто в программе «Самый умный» был самый умный, — съязвил Ургант.

«Самый умный» — детская интеллектуальная телеигра, которую Тина Канделаки бессменно вела на «СТС» с 2003 по 2012 год.

Ранее телеведущая Ксения Собчак высказалась о новой должности Канделаки: по её мнению, переназначение экс-генерального продюсера «Матч ТВ» на пост в «Газпром-медиа» ничто иное, как способ «скинуть с борта «Матч ТВ».

Место Канделаки займёт Александр Тащин, сообщается на официальном сайте «Газпром-медиа». До этого он занимал должность главного редактора телеканала.