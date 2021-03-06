Ургант рассказал, как девушки бросали его после дорогих подарков

https://static.news.ru/photo/9289de9a-7f4e-11eb-bdb8-96000091f725_660.jpg Андрей Ургант Фото: instagram.com/andrei.urgant

Отец шоумена и телеведущего Ивана Урганта актёр Андрей Ургант в эфире Первого канала рассказал, как в прошлом возлюбленные бросали его после получения дорогих подарков. Артист разоткровенничался на тему отношений в ходе записи программы «Сегодня вечером».

Ургант-старший был женат три раза. От первого брака с Викторией Киселёвой у него родился сын Иван, впоследствии ставший одним из самых успешных шоуменов страны. Второй раз он женился на Алёне Свинцовой, которая родила ему дочь Марию. Третий брак у актёра был с Верой Яцевич.

Кроме того, Ургант несколько лет прожил в гражданском союзе с продюсером Еленой Романовой. Они расстались, но смогли сохранить нормальное общение и взаимное уважение. Однако в личной жизни артиста были не только светлые полосы. На Первом канале он рассказал, что несколько раз дарил девушкам машины, и после этого они неизменно бросали мужчину.

Я в своей жизни подарил четыре автомобиля любимым — но после этого девушки всегда меня бросали, — сказал Ургант.

Актёр решил не вдаваться в подробности печальных событий, добавив, что ни о чём не жалеет и желает бывшим возлюбленным счастья.

Как ранее передавал NEWS.ru, Ивану Урганту предложили попробовать себя в роли советника директора школы по воспитательной работе. С такой инициативой выступило Российское движение школьников (РДШ).