«Ургант мне звонил и плакал»: Потап рассказал об отношении актера к СВО Потап рассказал о просившем прощения Урганте по поводу спецоперации на Украине

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Потап и Настя Каменских

Украинский музыкант Алексей Потапенко, выступающий под псевдонимом Потап, рассказал об откровенном разговоре с Иваном Ургантом. В интервью на одном из YouTube-каналов исполнитель заявил, что сразу после 24 февраля телеведущий якобы позвонил ему и стал рыдать в трубку и просить прощения, сообщает StarHit.

Мне позвонил Иван Ургант, который плакал, он сказал в трубку: «Простите!». Ваня — один из тех людей, кто переживал за всех, за всю Украину, — заявил Потап.

Сам музыкант и его жена Настя Каменских попали в список исполнителей и деятелей культуры, которым на 50 лет запрещен въезд в Россию. После объявления спецоперации Потапенко отменил все свои концерты в России, заявив, что никогда не будет выступать на территории страны.

Иван Ургант, о звонке которого рассказал Потап, предпочитает не комментировать высказывания о нем и не отвечает на критику и нападки.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте, политолог Богдан Безпалько заявил, что далеко не все россияне готовы простить телеведущего Ивана Урганта за его слова в адрес России. По мнению политолога, сложно представить, что Ургант, вернувшись на Первый канал, будет продолжать шутить и смеяться, в то время как идет спецоперация.