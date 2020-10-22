«Уральские пельмени» объяснили, почему в ТВ сняли ролик о зарплате учителей

https://static.news.ru/photo/5560f22a-14ef-11eb-9954-fa163e074e61_660.jpg Фото: Уральские Пельмени/vk.com

Ролик «Уральских пельменей» о зарплатах учителей не попал на ТВ потому, что на него не хватило эфирного времени. Цензура здесь совершенно ни при чём, заверили в пресс-службе «Уральских пельменей».

Для записи одной программы на телевидение требуется два дня. Каждый день отдаётся по 2,5 часа отснятого материала, но в эфир попадает всего 1час 10 минут.

Несмотря на специальные сборники, которые мы придумываем, многие номера всё равно рисковали остаться в архиве и не дойти до зрителя, — цитирует ответ представителей популярного шоу KP.RU.

В ролике, о котором идёт речь, была поднята острая социальная тема о низких зарплатах учителей. В сюжете высмеивался директор, которые придумывает разные смешные объяснения заработкам педагогов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Уральские пельмени» опубликовали на своём YouTube-канале «запрещённый» на телевидении ролик о зарплатах учителей. В кадре преподаватели вместе с директором школы обсуждают финансовые проблемы на собрании.