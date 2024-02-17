«Умру от голода»: Лоза вслед за Лолитой раскрыл размер своей пенсии Лоза признался, что его пенсия составляет 16 тысяч рублей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Лоза

Певец Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru признался, что размер его пенсии составляет 16 тысяч рублей. По словам артиста, без дополнительных поступлений человек не сможет прожить на такое пособие. Исполнитель добавил, что если бы у него не было авторских отчислений, то он умер бы с голода.

У меня пенсия 16 тысяч рублей, мне сняли доплату москвича, потому что я получаю дополнительный доход — мне авторские отчисления идут. По нашему законодательству, если у тебя есть дополнительный доход, тебе не положена эта доплата. Нет, конечно, не может [пенсионер прожить на такую пенсию]. Я не смогу прожить. Если у меня не будет дополнительного заработка, то я умру от голода, — заявил Лоза.

Одна лишь охрана на даче стоит 15 тысяч рублей, добавил певец. Ее содержание ежемесячно съедает даже не одну, а две пенсии.

Мне обязательно нужно что-то делать: работать, писать песни, ходить на эфиры, выкладывать ролики в интернете. Лолита тоже занимается деятельностью, озвучила пенсию, — отметил музыкант.

Ранее Лолита рассказала, что размер ее пенсии составляет 23,8 тысячи рублей. Как заявила артистка, она также получает надбавку к выплатам от властей Москвы. По словам артистки, она содержит семью и помогает людям на «честно заработанные» деньги.