Умер продюсер Мадонны и Фрэнка Синатры

https://static.news.ru/photo/1b2ba4d8-a824-11eb-b838-96000091f725_660.jpg Эл Шмитт Фото: Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/GLobal Look Press

Ушёл из жизни знаменитый американский саунд-продюсер Эл Шмитт. Ему был 91 год. Причина смерти не раскрывается, передаёт издание The Hollywood Repotrer. Его настоящее имя — Альберт Гарри Шмитт. Он работал с такими звёздами как Мадонна, Фрэнк Синатра, Боб Дилан, Нил Янг, Сэм Кук, Куинси Джонс и другими.

Радиотехникой покойный увлёкся в семь лет, помогая своему дяде в его студии. В 19, после службы в ВМС США, начал работать на Apex Recording Studios в Нью-Йорке. Позже Шмитт трудился в таких крупных звукозаписывающих компаниях, как Atlantic, Radio Recorders, Prestige Records и RCA.

За свою карьеру Шмитт принял участие в создании свыше 150 «золотых» и «платиновых» альбомов в разных жанрах, 23 раза получил премию «Грэмми», что является рекордом для инженеров звукозаписи.

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