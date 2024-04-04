«Улетела из Израиля за два дня до войны»: Бледанс о визите к старшему сыну Бледанс рассказала, как улетела от живущего в Израиле сына за два дня до войны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эвелина Бледанс

Актриса Эвелина Бледанс рассказала NEWS.ru, что в октябре прошлого года за два дня до обострения палестино-израильского конфликта она улетела из Израиля, где живет ее старший сын. По словам актрисы, тогда она очень за него беспокоилась и постоянно звонила, но сейчас, когда ситуация более-менее наладилась, волнения у нее нет.

Я улетела из Израиля за два дня до войны, там проходила встреча двух моих сыновей, я хотела, чтобы они вместе провели время. Конечно, было страшно, я ездила еще и со своей родной сестрой Майей, она осталась там, потому что ей нужно было решить свои медицинские вопросы. Первые две недели после возвращения в Россию я очень следила за событиями в Израиле, бесконечно звонила и сыну, и сестре, но сейчас ситуация там утряслась, все живы-здоровы, и все замечательно, — сказала Бледанс.

Актриса добавила, что ее старший сын Николай, который уехал к отцу в Израиль и проживает там уже много лет, не замечает проявлений русофобии в стране. Бледанс отметила, что сама она не хотела бы жить ни в какой другой стране мира, кроме России.

Вроде все там хорошо, но душа моя здесь, и работа моя здесь, и мое благотворительное дело тоже здесь. Поэтому мне никуда уезжать не хочется, — призналась Бледанс.

5 апреля актриса и телеведущая отмечает 55-й день рождения. Эвелина Бледанс родилась в Ялте и свою артистическую карьеру начинала в Одессе, с участия в одесской комик-группе «Маски». Бледанс выступала в образе медсестры и стала кумиром для целого поколения мужчин.

Ранее Эвелина Бледанс сказала, что Владимир Зеленский был прекрасным, харизматичным артистом, а его телешоу «Вечерний квартал» было великолепным. По словам актрисы, после его избрания президентом она надеялась, что ее вычеркнут из черного списка артистов, которым запрещен въезд на Украину, но этого не случилось. Также никто из коллег Зеленского не ожидал, что он пойдет в политику и станет президентом Украины.