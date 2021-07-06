Украинский певец поцеловал мужчину на сцене и заявил, что он бисексуал

Украинский певец MELOVIN устроил шоу на музыкальном фестивале в Киеве: во время своего выступления он решил необычным способом заявить, что он бисексуален, сначала поцеловав девушку, а потом — парня. Позднее в Instagram певец отметил, что он так поддержал ЛГБТ-сообщество.

Сцену страстного поцелуя с мужчиной вырезали во время показа по телевизору. Что расстроило певца, он заявил, что руководство телеканала мешает Украине «старыми склепами» (вероятно, имели в виду скрепы. — NEWS.ru).

Мы сильный народ. Мы не боимся двигаться вперёд, чувствовать ритм времени и идти в ногу с другими демократическими странами. Но этому движению мешают только старые склепы, наблюдателем которых я был сегодня. Мой официальный камингаут, который состоялся со сцены, был вырезан из прямого эфира М1, — написал музыкант.

Он также отметил, что его видео до сих пор не загрузилось на YouTube. MELOVIN заявил, что для него не имеют значения «цвет, вера или пол, человека», главное — его тело и душа.

Певец подчеркнул, что если цензура его бисексуальности продолжится, то он «не уверен, что хочет существовать в таком будущем Украины».

Ранее российский режиссёр Никита Михалков привёл «пример уничтожения российского общества». Он прокомментировал прошедшую «Премию Муз-ТВ», на которой Филипп Киркоров и Давид Манукян появились вместе в одном лимузине в чёрном и белом костюмах. «Это абсолютно открытая пропаганда ЛГБТ. То есть это нарушение Конституции!» — сказал режиссёр и выругался.