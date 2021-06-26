Михалков сравнил Даню Милохина с общественным туалетом и обругал «Сбер»

Российский режиссёр Никита Михалков высказался о культе Дани Милохина среди молодёжи, попытках организаторов ПМЭФ хайпануть на его приглашении на форум, а также о Сбербанке, который сделал блогера своим лицом. В новом выпуске программы «Бесогон TV», вышедшем на YouTube, Михалков провёл аналогию между древнеримскими общественными туалетами и Милохиным.

Вы знаете, когда-то римский император Веспасиан, который обложил налогом городские туалеты, сказал фразу, живущую до сих пор: «Деньги не пахнут». Это действительно так. И именно поэтому тиктокер Даня Милохин становится молодёжным лицом Сбербанка, — сказал Михалков.

Он возмутился словами одного из руководителей банка о том, что для «Сбера» реклама у блогеров эффективна и окупается на 700%, а у молодёжной аудитории на 1200%. После этого режиссёр напомнил, что 70% свободных акций «Сбера» принадлежит США и Великобритании. Таким образом, он обвинил западные страны в «дебилизации российской молодёжи» и отметил, что Россия кормит те страны, которые объявляют ей санкции.

В передаче он привёл и другой «пример уничтожения российского общества». Он прокомментировал прошедшую «Премию Муз-ТВ», на которой Филипп Киркоров и Давид Манукян появились вместе в одном лимузине в чёрном и белом костюмах. «Это абсолютно открытая пропаганда ЛГБТ. То есть это нарушение Конституции!», — сказал режиссёр и выругался.