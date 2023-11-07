Украинский музыкант оправдался за призыв к полякам учить русский язык Певец Бледный назвал шуткой предложение полякам учить русский язык

Фото: t.me/poshlayamollyofficial

Кирилл Бледный (Кирилл Тимошенко)

Солист украинской группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный (Кирилл Тимошенко) в Instagram (деятельность в РФ запрещена) объяснил, что его предложение к жителям Польши учить русский язык было шуткой. По словам музыканта, ему жаль, что его слова неправильно поняли.

Очень жаль, что мне приходится объяснять свою шутку, но кажется, что ее неправильно поняли. Когда я выкладывал это видео, то мне казалось, что этот прикол считывается. Очевидно, что это толстенный рофл. <...> Очевидно, что это была шутка, — написал Бледный.

Музыкант добавил, что его могли неверно понять из-за того, что «юмор не для всех». Но он при этом признал, что его слова могли быть неуместны в свете сложной обстановки в мире.

Ранее Бледный в соцсети пожаловался, что его «бесит» польский язык. В связи с этим он предложил местным жителям выучить русский и говорить на нормальном языке. Солист также посоветовал полякам «вступить в Российскую империю».

Тем временем Киевский национальный университет (КНУ) имени Тараса Шевченко закрыл программы по изучению русского и белорусского языков. Наряду с этим в вузе введен запрет на использование российских источников в научной деятельности. Ректор КНУ Владимир Бугров уточнил, что не считает нужным изучение русского языка и литературы украинскими школьниками и студентами.