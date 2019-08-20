Украинская певица Ольга Полякова заявила, что российская исполнительница Ольга Бузова занимается плагиатом.
По мнению Поляковой, новая песня звезды российского шоу-бизнеса «#Лайкер» скопирована с её композиции «Королева ночи». Она опубликовала фото- и видеоматериалы, которые доказывают факт плагиата.
Приятно быть цитируемым живым классиком, — написала украинка в Instagram.
Однако интернет-пользователи раскритиковали певицу из-за подобных обвинений. Они считают, что наряды и мелодия Бузовой являются главными трендами этого года, которые просто случайно совпали с вещами Поляковой.
Ранее бывший участник телепроекта «Дом-2» певец Олег Майами прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о его романе с певицей и ведущей Ольгой Бузовой. По его словам, их отношения можно охарактеризовать словами «всё сложно», писал News.ru.