https://static.news.ru/photo/6b064f10-a2c4-11e9-a8b5-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Украинская певица Ольга Полякова заявила, что российская исполнительница Ольга Бузова занимается плагиатом.

По мнению Поляковой, новая песня звезды российского шоу-бизнеса «#Лайкер» скопирована с её композиции «Королева ночи». Она опубликовала фото- и видеоматериалы, которые доказывают факт плагиата.

Приятно быть цитируемым живым классиком, — написала украинка в Instagram.

Однако интернет-пользователи раскритиковали певицу из-за подобных обвинений. Они считают, что наряды и мелодия Бузовой являются главными трендами этого года, которые просто случайно совпали с вещами Поляковой.

Ранее бывший участник телепроекта «Дом-2» певец Олег Майами прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о его романе с певицей и ведущей Ольгой Бузовой. По его словам, их отношения можно охарактеризовать словами «всё сложно», писал News.ru.