Уилл Смит разрешил своей супруге завести любовника

https://static.news.ru/photo/d4184218-beb3-11ea-adbc-fa163e074e61_660.jpg Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Американский актёр Уилл Смит принял решение «официально» разрешить своей жене Джаде Пинкетт-Смит завести любовника, заявил певец Аугуст Алсина, ранее встречавшийся с супругой звезды. Так, в настоящее время пара предпочитает находиться в свободных отношениях.

Аугуст Алсина познакомился с женой Уилла Смита в 2015 году через содействие старшего сына актёра Джейдена. По словам Алсина, их отношения «благословил» сам Смит, так как их брак с Джадой стал чем-то вроде «партнёрства».

Я годами отдавал всего себя этим отношениям, и я очень, очень сильно её люблю, — признался певец, слова которого приводит Super.ru.

Он также уточнил, что заблаговременно предупредил семью Смитов о предстоящем раскрытии столь откровенной информации. Тем не менее, представители Джады Пинкетт-Смит опровергают все данные о наличии у неё любовника.

Ранее NEWS.ru писал, что СМИ раскрыли имена многочисленных любовниц принца Уильяма. Первой любовью принца часто называют Джессику Крейг. С ней наследник престола познакомился, когда ему было всего 16 лет. Роман между ними закрутился, уже когда Уильям был знаком с Кейт Миддлтон.

Ходили слухи, что он даже пытался встречаться с обеими девушками одновременно, поскольку не мог разобраться в собственных симпатиях. В результате Крейг и Уильям расстались друзьями. Но позднее их неоднократно встречали вместе то на пресс-конференции, то вдвоём на охоте.

В студенческие годы принц также увлёкся представительницей династии банкиров Изабеллой Анструтер-Гох-Калсорп, не забывая встречаться с Кейт. Уильям красиво ухаживал за Изабеллой, но она так и не смогла его полюбить. Девушку совсем не привлекала перспектива жить в золотой клетке во дворце, поэтому в итоге они с принцем решили остаться друзьями.