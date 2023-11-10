Уход из «Сватов», смена имиджа, выкидыш: куда пропала Людмила Артемьева

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актриса Людмила Артемьева

Актриса Людмила Артемьева стала редко появляться в прессе и на телевидении. Где сейчас звезда «Сватов», почему ушла из сериала и сменила имидж?

Куда пропала Артемьева

Сейчас актриса играет как в кино, так и на сцене театра. В августе 2021 года в Сети появились слухи, что звезда завершает карьеру, однако оказалось, что сплетню запустили мошенники. Сейчас, например, зрители могут приобрести билеты на спектакль «Почему каждый раз...» с участием артистки.

В 2022 году у Артемьевой были запланированы проекты «Артек. Большое путешествие» и «Пианистка». В 2023 году в свет вышла картина «Яга».

На премьере последнего фильма Артемьева появилась в новом образе: с короткой стрижкой и пепельно-черными волосами. Артистка была в длинном красном платье и босоножках на платформе. Перед началом показа она обратилась с речью к своим детям и внукам.

Какие отношения у Артемьевой с коллегами по «Сватам»

Отношения актрисы с коллегами по съемкам сериала частично передают атмосферу, показанную в сериале: по сценарию героиня Артемьевой постоянно конфликтует со своей сватьей, что имело место и в реальности.

«Муж» актрисы из сериала «Сваты» народный артист РФ Анатолий Васильев рассказал, что многократно предлагал своим коллегам по картине Людмиле Артемьевой, Татьяне Кравченко, Федору Добронравову «выступить единым фронтом, чтобы сценаристы прописывали будущие серии поглубже», но его призывы остались без внимания

«Один зритель подмигнул мне и сказал, что смотрит „Сватов“ „под пивко“. Это меня так резануло! Я пришел к Тане Кравченко, Люде Артемьевой и сценаристу Андрею Яковлеву, все им пересказал. Но мои коллеги никак не прореагировали, их это не волновало — что их работа „под пивко хорошо идет“», — возмутился артист в интервью «АиФ».

Впоследствии отношения Васильева и Артемьевой становились все более напряженными. Актер считает, что артистка вела себя высокомерно.

«Людмила шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было. Вот реально нельзя было подойти! Мне стыдно было находиться рядом во время подобных сцен, я убегал», — признался Васильев в беседе с «АиФ».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анатолий Васильев

По его словам, он не понимал, откуда в коллеге по съемкам такая непримиримость. Васильев отмечал, что к ней подходили как к любимому человеку, актрисе, женщине.

Почему Артемьева ушла из «Сватов»

Артемьева рассказала о ситуации, с которой ей пришлось столкнуться при съемках седьмого сезона популярного сериала «Сваты». По ее словам, она не смогла ездить на съемки в Белоруссию и думала, что ее персонажа сократят.

«Сериал снимался довольно долго. Еще пять лет назад начали работу. Затем в Белоруссии творческая группа возобновила съемки седьмого сезона. Мы отсняли там не очень большой кусочек по времени. И не досняли его, соответственно, а потом планировали приехать и продолжить работу», — сказала Артемьева в видеообращении, опубликованном в одном из фанатских аккаунтов сериала в соцсетях.

Кравченко же предположила, что уход артистки произошел из-за денег.

«Может, запросила много?! Не знаю», — рассуждала коллега.

Что известно о личной жизни Артемьевой

В 2012 году артистка намекнула в одном из интервью, что нашла личное счастье. В СМИ писали, что избранник на несколько лет старше актрисы и занимается наукой. В июле того же года появилась новость о беременности Артемьевой, однако прибавление в семье так и не случилось: в декабре женщина потеряла ребенка.

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