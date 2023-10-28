Экс-участник КВН «не потянул» ипотеку в США SHOT: уехавший в США актер из «Даешь молодежь» Бурковский сдал квартиру в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Андрей Бурковский

Актер Андрей Бурковский, известный по шоу «Даешь молодежь», начал сдавать в аренду свою элитную квартиру в Москве, пишет Telegram-канал SHOT. Бывший участник КВН после отъезда из России перебрался в США, где примерно за год до начала СВО вместе с женой приобрел квартиру в новостройке, оформив ипотеку на 10 лет.

По данным канала, экс-участник КВН после эмиграции прилетал в Россию только на заработки. SHOT пишет, что переезжать обратно для проживания в РФ на постоянной основе Бурковский не планирует. Предположительно, у актера и его жены в Штатах возникли трудности с оплатой ипотеки, поэтому они решили сдавать свою московскую квартиру семье с ребенком. В столице у звезды «Даешь молодежь» также остался Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC стоимостью около 12 млн рублей. Артист брал внедорожник в кредит, который уже погасил.

По информации SHOT, Бурковский улетел в США с женой и двумя детьми. В Штатах они купили четырехкомнатную квартиру на 130 «квадратов». По данным канала, такое жилье стоит порядка 45 млн рублей. Почти сразу после переезда Бурковский начал вести соцсети на английском. Недавно он опроверг слухи о своем возможном возвращении в Россию, записав видео, предположительно, из Нью-Йорка.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что рэпер Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продал свой внедорожник Toyota RAV 4 2013 года выпуска, оставшийся у музыканта в России после переезда в Прибалтику. По данным канала, Noize MC продал подержанный автомобиль за 2,1 млн рублей.