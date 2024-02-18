«Уехали на Кипр, а не в ЦАХАЛ»: Кеосаян разнес Галкина и Пугачеву Кеосаян признался, что считает Галкина и Пугачеву предателями родины

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Тигран Кеосаян

Телеведущий Тигран Кеосаян в выпуске «Новых русских сенсаций» на НТВ признался, что не может нормально воспринимать Аллу Пугачеву и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), уехавших в Израиль и заявляющих, что они гордятся этой страной. Вместе с тем он возмутился, почему эти «патриоты» прибыли на Кипр, а не вступили в ЦАХАЛ, чтобы повоевать за «новую родину».

Они все переехали почему-то на Кипр, а не в ЦАХАЛ вошли, чтобы повоевать за новую родину. Я не хочу с ними разговаривать. Ты сначала понеси наказание, суд решит, 27 лет там, или 12, или восемь ты отбыл, отдал государству долг за свои слова, за то предательство. Теперь сядем, поговорим, вот так я отношусь. Нет никакого дополнительного отношения ни к Примадонне, ни к Максимке, — заявил Кеосаян.

Телеведущий признался, что считает этих артистов настоящими предателями. По его словам, эти люди поддерживают врагов России.

Ранее народная артистка России Екатерина Шаврина выразила уверенность в том, что ее коллега Алла Пугачева никогда не покинет Москву навсегда. По ее словам, Примадонна лишь на время уехала за границу из-за супруга Максима Галкина.