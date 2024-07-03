У покойного Мэттью Перри нашли еще 10,5 млрд рублей На счетах покойного Мэттью Перри нашли еще 10,5 млрд рублей

У покойного актера Мэттью Перри обнаружили трастовый фонд на сумму $120 млн (10,5 млрд рублей), созданный за несколько лет до смерти, пишет RadarOnline.com. Это стало известно из новых финансовых документов, которые были поданы в прошлом месяце. В них также говорится, что бенефициарами фонда являются члены семьи (отец, мать, сестра), а также бывшая девушка Перри Рэйчел Данн. Отношения между возлюбленными продолжались с 2003 по 2005 год.

Также издание сообщает, что траст был назван «Alvy Singer Living Trust» в честь персонажа фильма Вуди Аллена 1977 года «Энни Холл». Помимо личного состояния Перри в размере $1,5 млн (131 млн рублей) и $120 млн, оставшихся в трастовом фонде, также сообщается, что актер получал свыше $20 млн (1,7 млрд рублей) ежегодно в качестве остаточных доходов от своего участия в десяти сезонах сериала « Друзья».

Ранее стало известно, что бывшую жену голливудского актера Чарли Шина Брук Мюллер подозревают в передаче смертельной дозы лекарственных средств покойному Перри. Во время полицейского допроса она предоставила властям «анекдотично несущественную справочную информацию». Известно, что они подружились в реабилитационном центре и продолжили общаться после окончания лечения.