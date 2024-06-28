Бывшая жена Чарли Шина дала новые показания о смерти Мэтью Перри Бывшая жена Чарли Шина дала «анекдотичные» показания о смерти Мэтью Перри

Фото: Supplied by FilmStills.net/FilmStills.net/Global Look Press

Мэтью Перри

Бывшая жена голливудского актера Чарли Шина Брук Мюллер во время полицейского допроса в рамках расследования смерти актера Мэтью Перри предоставила властям «анекдотично несущественную справочную информацию», пишет Mirror. По данным издания, женщина, которую подозревают в передаче смертельной дозы лекарственных средств покойному Перри, подружилась с ним в реабилитационном центре и продолжила общаться после окончания лечения. Она могла встречаться с актером в ночь, когда он скончался от передозировки, говорится в сообщении.

Женщину неоднократно допрашивали полицейские Лос-Анджелеса в ходе расследования безвременной кончины звезды сериала «Друзья», у нее изъяли iPhone и ноутбук. В ходе допросов она не предоставила властям никаких важных сведений, дав лишь некоторую «случайную информацию», не более того, — пишет издание.

46-летняя Мюллер является матерью 14-летних близнецов Боба и Макса от Чарли Шина. Недавно ее имя вновь появилось на страницах газет после того, как Перри был найден мертвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе из-за смертельного воздействия средства для наркоза и последующего утопления. В настоящее время полиция расследует происхождение вещества, и допрашивает всех, кто мог передать лекарство актеру, говорится в источнике.

Ранее сообщалось, что женщиной, которая, по сведениям полиции, принесла смертельную дозу наркотиков в дом звезды сериала «Друзья» перед его гибелью, оказалась бывшая супруга Шина. После допроса и изучения содержания ее мобильного телефона сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США могут предъявить ей обвинение в непредумышленном убийстве. Также сообщается, что по делу о смерти Перри проходит еще несколько человек.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.