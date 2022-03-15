«Переобувайся на украинском»: Пригожин напомнил Барских о его работе в РФ

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на новый выпад Макса Барских в сторону России. Украинский певец нелестно отозвался о работе Тимати, певицы Славы и Яны Рудковской. По его словам, артисты из соседнего государства вели себя слишком вседозволенно. Он напомнил музыкантам, что они стали звёздами только благодаря русскому языку, который позволил им захватить музыкальный рынок. Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что жителям Украины не понравилось бы, если бы они узнали, где зарабатывал деньги их кумир.

Давайте логику включим, аналитику для читателей: пел на каком языке? В голове моей туманы, да? Вот у него туманы точно в голове. Второе — зарабатывал деньги где? Налоги в России платил? Нет. В Украине платил? Нет. Вы знаете, у нас с Приходько, артисткой из Украины, разная философия жизни, но даже она сказала, что чувак переобулся. А чё переобулся на русском языке? Переобувайся на украинском. Чё, Майкл Джексон, что ли? Или ты написал, как «Битлз», хит Yesterday? — задался вопросом продюсер.

По его словам, музыканты, подобные Барских, ничего не создали для музыкального рынка, они просто зарабатывали деньги. Делали они это в России, напомнил собеседник NEWS.ru.

А эти люди тихонечко выгребали здесь бабки, наслаждались жизнью. Оказывается, они делали нам одолжение. Что нового они создали, они что, внесли невероятную музыкальную ноту, которую мы в жизни не слышали? Это что за враньё? Я просто не могу сказать, где видел Барских. Если украинцы узнают, где он пел до начала операции, они ему жопу порвут сами! Не надо заставлять нас говорить то, что мы знаем больше, чем ему кажется, — отметил Пригожин.

Кроме того, Пригожин прокомментировал новость о том, что Светлана Лобода стала гражданкой Мальты.