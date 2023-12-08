«У меня было все!»: Нюша рассказала о приключениях на Новый год Певица Нюша рассказала о выступлении на ринге на Новый год

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Певица Нюша за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» призналась журналистам, что за последние десять лет очень разнообразно отмечала новогодние праздники — в самолете, в путешествиях и за столом с семьей, что для артиста не вполне обычно, однако чаще всего это происходило на работе. И на этот раз ее ждет стандартная ситуация — Нюша намерена выступать.

Чего только не было, но в этом году я работаю. <...> У меня было все! И много концертов в одну ночь, были праздники с семьей и были путешествия, в самолете я праздновала Новый год. Приключений было много за десять лет, — сообщила певица.

Она рассказала, что одним из самых странных ее выступлений было выступление на боксерском ринге. Еще один особо запомнившийся концерт — для двух человек.

Там просто никого больше не было, два человека. Это было в ресторане, не в сауне. В сауне для двоих было бы странно, — отметила Нюша.

При этом она подчеркнула, что не ставит задачей охватить максимальное количество площадок, главное, чтобы было комфортно. В то же время Нюша согласилась с утверждением, что «новогодний корпоратив год кормит». По ее словам, в праздничные дни стоимость работы артиста вырастает в три-четыре раза.

Сто процентов, это один из самых дорогих гонорарных концертов в году, потому что ажиотаж большой, — отметила певица.

Ранее певица Глюкоза рассказала, что также планирует работать на Новый год, а после этого отправиться на отдых с семьей в теплые страны. При этом артистка сказала, что она согласна выступать за гонорар, превышающий стандартный по меньшей мере вдвое.