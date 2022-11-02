«Ты себя-то видела?»: Киркоров прошелся по нахамившей в его адрес Закировой Киркоров назвал Наргиз Закирову «уродиной» после нецензурных слов в свой адрес

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров жестко прошелся по внешности финалистки шоу «Голос» Наргиз Закировой после того, как покинувшая Россию узбекская певица нелестно высказалась в его адрес. Артист не сдержал эмоций на концерте 1 ноября в Ташкенте, видео с его выступления опубликовал Telegram-канал «Неопра, блин!».

Киркоров выступал перед полным залом во дворце «Дружбы народов» и вспомнил, как Наргиз нецензурно высказалась в его адрес. «Понаехали...» сказала артистка, которой на 50 лет запрещен въезд в Россию, увидев на улице в Ташкенте афишу с Киркоровым. Видео после было опубликовано в Telegram-каналах.

Тот, кто не умеет любить, никогда не споет песню о любви, у него никогда ничего не получится. Как у нее ничего не получится, как бы она ни старалась, стриглась, дреды накладывала. Сюда, сюда... Ничего у нее не выйдет, жалко девочку, — заявил Киркоров, выступая перед зрителями.

Однако, он тут же взял свои слова о жалости назад, популярно объяснив, почему Наргиз не стала звездой.

Она удивляется, почему она не стала звездой. А ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела? Уродина! С таким лицом на сцену выходить, извините... А когда в зале, а когда на сцене, а когда на лице и в зеркале, то кто тебя полюбит, — резюмировал артист.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что узбекской певице Наргиз придется выступать тайком, если она хочет продолжать исполнять песни продюсера Максима Фадеева. Он подчеркнул, что исполнение «запрещенных» хитов Фадеева может обернуться для Наргиз судебными тяжбами, если ей не удастся договориться с продюсером.