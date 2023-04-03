Концерт Киркорова в Новосибирске хотят отменить «из-за содомии» Православные активисты в Новосибирске потребовали от властей отменить концерт Киркорова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

В Новосибирске прошел пикет против готовящегося концерта Филиппа Киркорова, сообщает издание VN.ru. Поборники традиционных ценностей обратились в областное правительство с требованием не допустить появления артиста на городской концертной площадке, поскольку он пропагандирует содомию и сатанизм.

Неделю назад 23 серьезные ветеранские, общественно-политические организации обратились к губернатору по поводу отмены этого концерта. <...> Мы обратились с просьбой пресечь это деструктивное и антикультурное явление, — заявил участник пикета.

Недавнее выступление с крестом во время исполнении песни «Мария Магдалена» активист назвал сатанизмом и заявил, что эта концертная программа оскорбляет чувства верующих. По его словам, работа Киркорова в России после начала СВО не должна вестись в том же виде. Он также заявил, что недавние случаи содомии в российских школах стали следствием ее пропаганды со стороны певца.

Другая участница пикета педагог Любовь Полищук призвала музыкантов брать пример с певца SHAMAN.

[Петь нужно] про Родину, маму, детей! Этот исполнитель только начал свою деятельность, а уже столько вкладывает в мир. А Киркоров сейчас — это кощунство, — заявляет Полищук.

Концерт Филиппа Киркорова в Новосибирске должен состояться 5 апреля. Общественники пообещали заявить митинг на тысячу человек, если власти не отменят выступление.

Ранее православные активисты в очередной раз не смогли засудить Филиппа Киркорова за номер «Мария Магдалена», в котором он восходит над сценой по наклонному кресту. Песня посвящена его матери, а сам Киркоров является верующим человеком, объясняли адвокаты артиста.