Тодоренко призналась в слежке за Топаловым

https://static.news.ru/photo/50c97b34-88b7-11ea-b374-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: reginatodorenko/instagram.com

Популярная телеведущая Регина Тодоренко призналась, что следит за своим супругом. Для этого она использует специальную программу, которая показывает его местоположение.

В эфире «Новых русских сенсаций» светская львица позвонила Владу Топалову и, узнав, что он находится дома, решила ещё раз проверить мобильное приложение.

Да, у меня есть камера, я за ним наблюдаю. Вот, это он. Владик Топалов. Сидит, действительно, в трусах, — с иронией отметила ведущая шоу «Орёл и решка».

Ранее NEWS.ru писал, что редакция журнала Glamour лишила телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии. Как сообщается на странице журнала в Instagram, в редакции внимательно относятся к мнению своих читателей и надеются, что они поддержат это решение.