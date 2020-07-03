Тодоренко и Топалов отпраздновали первую годовщину свадьбы

В народе полагали, что первый год совместной жизни примечателен чрезвычайно активными действиями новобрачных в постели, что, собственно, и ведёт к износу ситцевого постельного белья до состояния марли. Поэтому если вдруг кто захочет поздравить, дарите постельное белье, а то уже на марлях спим, — пошутила ведущая.
В ответ поклонники поздравили пару, пожелали беречь себя от завистников и сплетников «и пусть каждый год простыни стираются вдрызг», а также всех благ. «Ваша любовь так красива», польстили звёздной паре фанаты.
Поженились Топалов и Тодоренко в прошлом году. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто и была признана самым лучшим торжеством по версии Wedding Magazine.