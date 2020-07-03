Тодоренко и Топалов отпраздновали первую годовщину свадьбы

https://static.news.ru/photo/844f6a3e-bda7-11ea-9715-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Регина Тодоренко и Влад Топалов отметили ситцевую свадьбу. Жена певца мечтала отпраздновать годовщину на берегу итальянского озера Гарда, но помещал коронавирус.

Певец опубликовал в соцсетях в честь этого события совместное фото с женой, ведущая же посвятила знаменательному событию большой пост.

Она преподала подписчикам ликбез о том, почему первую годовщину называют ситцевой свадьбой. И прозрачно намекнула, что в их семье всё хорошо.

В народе полагали, что первый год совместной жизни примечателен чрезвычайно активными действиями новобрачных в постели, что, собственно, и ведёт к износу ситцевого постельного белья до состояния марли. Поэтому если вдруг кто захочет поздравить, дарите постельное белье, а то уже на марлях спим, — пошутила ведущая.

В ответ поклонники поздравили пару, пожелали беречь себя от завистников и сплетников «и пусть каждый год простыни стираются вдрызг», а также всех благ. «Ваша любовь так красива», польстили звёздной паре фанаты.

Поженились Топалов и Тодоренко в прошлом году. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто и была признана самым лучшим торжеством по версии Wedding Magazine.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский певец Влад Топалов пожаловался на своё суровое настроение. Этим он поделился в социальных сетях.