«Точно не Бузова»: Соседов назвал лучших исполнителей России Критик Соседов назвал Гагарину и Билана лучшими молодыми певцами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Сегодня в России очень мало артистов, которые достойны звания лучшего исполнителя, посетовал музыкальный критик Сергей Соседов. В комментарии NEWS.ru он отметил, что к таковым может отнести Полину Гагарину и Диму Билана, а вот Ольгу Бузову и Люсю Чеботину он выдающимися не считает. Таким образом Соседов прокомментировал заявление Чеботиной, которая сказала, что считает Бузову своей главной конкуренткой в мире шоу-бизнеса.

На мой взгляд, среди молодых артистов нет никого, кто бы заслуживал звания лучшего исполнителя или исполнительницы. Все певицы на одно лицо, поют какую-то ерунду. В советское время и то было больше хороших артистов, потому что проводился серьезный отбор. Все звезды того времени были видные, яркие. Люся Чеботина и Бузова, которых вы упомянули, лучшими исполнительницами точно назвать нельзя. Я бы мог выделить Полину Гагарину и Диму Билана, — уточнил собеседник.

Говоря об артистах старшего поколения, Соседов выделил Григория Лепса. Одной из самых лучших артисток эстрады критик назвал Ларису Долину.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал лучших артистов, которые никогда не выступали под фонограмму. Так, эксперт отметил Иосифа Кобзона, который никогда не допускал никакой «халтуры», а также Николая Носкова. По словам Бабичева, экс-солист группы Gorky Park всегда был «работягой, каких поискать». Сегодня же, отметил критик, трудно найти артистов, которые не прибегают к уловкам.