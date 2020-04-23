Тимати вслед за Кадыровым побрился налысо в прямом эфире Instagram

https://static.news.ru/photo/133f7eda-8529-11ea-9e63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский рэпер Тимати в очередной раз удивил своих поклонников. Хип-хоп исполнитель подхватил эстафету от главы Чечни Рамзана Кадырова и побрился налысо в прямом эфире Instagram.

Хотел, конечно, быть модным парнем, но мне придётся вернуться к обычной нормальной, пацанской, — заявил певец и включил машинку для стрижки.

Перед тем, как избавиться от пышной шевелюры, Тимати отметил, что на рубеже 37 лет мужчине больше свойственно молодиться и отращивать модные причёски, однако эстафету от самого Рамзана Кадырова не принять он не может.

Ранее глава Чечни побрился налысо и призвал остальных мужчин последовать своему примеру. Таким образом руководитель региона ответил на просьбы открыть в республике парикмахерские.

В конце марта из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Чечне приостановили работу рестораны, парикмахерские и развлекательные заведения. В республике подтверждены 303 случая заражения. Умерли пять человек, писал NEWS.ru.