Шоу-бизнес

Тимати решил записать совместный трек с Джиганом и ST

23:29, 14 мая 2020
Тимати Тимати Фото: City News Moskva/Global Look Press

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) намекнул своим фанатам, что конфликт с Джиганом, который длился шесть лет, исчерпан. Музыканты помирились и даже решили записать совместный трек.

Денис Устименко-Вайнштейн опубликовал в своём Instagram фотографию с Тимати и рэпером ST. Они сейчас работают в студии звукозаписи. Новый материал держится в секрете. Однако исполнители намекнули, что новая песня будет связана с едой и фуд-индустрией.

Как ранее писал NEWS.ru, Мещанский районный суд Москвы отказался взыскать с Black Star неустойку в 146 миллионов рублей в пользу Левана Горозии, который подал иск после потери псевдонима L’One.

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