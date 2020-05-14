Тимати решил записать совместный трек с Джиганом и ST

https://static.news.ru/photo/66f6584a-c9e1-11e9-8e82-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: City News Moskva/Global Look Press

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) намекнул своим фанатам, что конфликт с Джиганом, который длился шесть лет, исчерпан. Музыканты помирились и даже решили записать совместный трек.

Денис Устименко-Вайнштейн опубликовал в своём Instagram фотографию с Тимати и рэпером ST. Они сейчас работают в студии звукозаписи. Новый материал держится в секрете. Однако исполнители намекнули, что новая песня будет связана с едой и фуд-индустрией.

Как ранее писал NEWS.ru, Мещанский районный суд Москвы отказался взыскать с Black Star неустойку в 146 миллионов рублей в пользу Левана Горозии, который подал иск после потери псевдонима L’One.