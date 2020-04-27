Тимати признался, что ему «плохо и грустно без Егорки Крида»

https://static.news.ru/photo/5e89a3fa-8896-11ea-9028-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) в прямом эфире Instagram решил пообщаться со своими подписчиками. Фанатов заинтересовали отношения звезды с его бывшим подопечным Егором Кридом.

Девочки, маленькие вы мои, не обижайтесь на пенсионера. Я до сих пор с трудом переживаю его уход, вы правы. Вы вместо критики меня бы лучше поддержали, мне плохо и грустно без Егорки, — в шутливой форме высказался глава лейбла Black Star.

По его словам, Крид является не только красивым парнем, но и действительно талантливым музыкантом.

Как ранее писал NEWS.ru, Мещанский районный суд Москвы отказался взыскать с Black Star неустойку в 146 миллионов рублей в пользу Левана Горозии, который подал иск после потери псевдонима L’One.