Тимати признался, что ему «плохо и грустно без Егорки Крида»

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) в прямом эфире Instagram решил пообщаться со своими подписчиками. Фанатов заинтересовали отношения звезды с его бывшим подопечным Егором Кридом.
Девочки, маленькие вы мои, не обижайтесь на пенсионера. Я до сих пор с трудом переживаю его уход, вы правы. Вы вместо критики меня бы лучше поддержали, мне плохо и грустно без Егорки, — в шутливой форме высказался глава лейбла Black Star.
По его словам, Крид является не только красивым парнем, но и действительно талантливым музыкантом.
Как ранее писал NEWS.ru, Мещанский районный суд Москвы отказался взыскать с Black Star неустойку в 146 миллионов рублей в пользу Левана Горозии, который подал иск после потери псевдонима L’One.
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