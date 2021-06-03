Тима Белорусских раскрыл Дудю детали скандала с наркотиками

https://static.news.ru/photo/d7c415f6-c464-11eb-b5f5-96000091f725_660.jpg Тима Белорусских, Юрий Дудь Фото: Кадр из видео/вДудь/youtube.com

Рэпер Тима Белорусских стал новым гостей Youtube-шоу «вДудь» журналиста Юрия Дудя. В первом блоке интервью исполнитель рассказал о скандальном задержании с наркотиками и последующему приговору. Музыкант впервые раскрыл детали самого задержания и слежки за ним со стороны силовиков.

Звезду задержали и « положили в пол» вместе с другом около компьютерного клуба знакомого «бро», куда Тима приехал после работы в студии. Он признался, что у него «оставалось» немного «травы» и порошкообразного вещества, однако музыкант заявил, что никогда не испытывал тяги к запрещённым веществам и в момент задержания не находился в состоянии наркотического опьянения.

После возбуждения уголовного дела, продолжает собеседник, его отпустили под залог за, примерно, $3500-4000 — около 9-10 тысяч белорусских рублей и почти 270 тысяч российских рублей. По словам звезды, его знакомого оставили под стражей из-за подозрений в торговле наркотиками.

В итоге Минский суд приговорил 22-летнего белорусского певца к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, так называемой домашней химии. Его обвинили в незаконном употреблении и хранении амфетамина и приобретении гашиша.

В своём последнем слове на судебном заседании Белорусских попросил прощения у близких и поклонников, рассказал, что изменил своё отношение к здоровью, начал заниматься спортом, много читать и уже почти не употребляет алкоголь. Также он сообщил, что постоянно думает о своей дочери.

Ранее российский музыкант Александр Красовицкий, лидер группы Animal Джаz, рассказал о том, как переживал в 2014 году расставание с певицей МакSим. В интервью Юрию Дудю он признался, что это был второй в жизни момент, когда артист «слегка потерял ориентиры» и поддался депрессии. Интервью опубликовано на YouTube-канале «вДудь».