Теракт в «Крокусе», Пресняков, победа в шоу: где сейчас Наталья Подольская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Подольская

Певица Наталья Подольская продолжает творческую деятельность. Чем она занимается сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Подольская

Наталья Подольская родилась 20 мая 1982 года в Могилеве. В 1999–2004 годах училась на юридическом факультете Белорусского института правоведения.

В 2002–2003 годах она была участницей национального Белорусского телевизионного фестиваля «На перекрестках Европы» и стала его финалисткой.

В 2002 году переехала в Москву, где отучилась на вокальном отделении в Московском институте современного искусства.

Известность пришла к Подольской в том же 2002 году после участия в музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске. В тот же период в Праге на международном фестивале Universetalent Prague 2002 артистка победила в номинациях «Лучшая песня» и «Лучший певец».

В 2004 году певица стала участницей проекта Первого канала «Фабрика звезд — 5», в 2005 году представляла Белоруссию на Евровидении в Киеве.

В 2008 году Подольская получила гражданство Российской Федерации.

Что известно о личной жизни Подольской

В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за певца Владимира Преснякова — младшего.

В 2015 году у супругов родился сын Артемий, в 2020 году — сын Иван.

«Нам повезло, что мы друг друга нашли. Во-первых, это для нас обоих была любовь с первого взгляда — и для Володи, и для меня. Мы очень друг другу подходим, может быть, по гороскопу. Он — Овен, огонь, а я — земля, и если надо, я его земелькой-то присыплю», — рассказывала исполнительница.

Что Подольская говорила о спецоперации

В феврале 2022 года Наталья Подольская опубликовала в соцсетях видео, на котором показала, как пошла на субботнюю службу в церковь, чтобы помолиться за мирное разрешение ситуации между Россией и Украиной.

«Мы молимся за мир. За любовь. За матерей», — отметила она.

Подольская также рассказала, что ей непросто читать то, что пишут люди о политической ситуации.

«Очень страшно и больно видеть, как растет ненависть людей. Как друзья становятся врагами», — добавила певица.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская

Что Подольская говорила о теракте в «Крокусе»

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибло не менее 145 человек.

Наталья Подольская, комментируя случившуюся трагедию, отметила, что важно не замыкаться в себе и делиться горем.

«Я как публичный человек думала в эти дни, что стоит выкладывать, а что не стоит выкладывать. Потому что, когда ты публичный человек, все равно на тебе лежит ответственность. И вроде хочется как-то в тишине пережить трагедию, и вроде хочешь пользу принести», — объяснила она, передает корреспондент NEWS.ru.

Певица добавила, что они с супругом Владимиром Пресняковым съездили к «Крокусу» и возложили цветы в память о жертвах трагедии. Она показала это в своих соцсетях, чтобы люди знали, что все переживают и горем необходимо делиться.

Чем сейчас занимается Подольская

Наталья Подольская продолжает творческую деятельность. Ее ближайший концерт запланирован 14 июля в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в 2022 году певица запустила YouTube-проект для родителей «Ваша Наташа». В нем она берет интервью у знаменитостей, у которых есть дети, а психологи за кадром комментируют те или иные ситуации. Ее гостями уже становились Кети Топурия, Сергей Жуков, Юлианна Караулова, Светлана Бондарчук, Валерия, Станислав Ярушин, Дмитрий Маликов, Анна Хилькевич, Алена Водонаева, Лариса Долина, Алсу, Наташа Королева и другие звезды.

В феврале артистка также приняла участие в шоу «Конфетка». Ее переделанная песня «Филипп прилип» заняла первое место в выпуске. Автор композиции Анастасия Березовская благодаря Подольской получила 300 тысяч рублей.

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