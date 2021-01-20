Телеведущая Ида Галич прокомментировала свой развод

https://static.news.ru/photo/ad580e40-5b2c-11eb-b1df-fa163e074e61_660.jpg Ида Галич Фото: galichida/instagram.com

Телеведущая и одна из самых высокооплачиваемых российских блогерш Ида Галич подтвердила информацию о разводе с Аланом Басиевым. Информация об этом появилась в беседе с подписчиками.

Пара сыграла свадьбу в мае 2018 года. Почти год назад, в феврале 2020 года, Ида и Алан впервые стали родителями — у них родился сын Леон. Отмечается, что разрыв отношений она прокомментировала Instagram-сторис.

Мы с Аланчиком не только грустная часть статистики, у нас теперь есть самая главная любовь всего нашего существования, — написала она.

30-летняя блогер добавила, что по-прежнему призывает верить в любовь.

Как писал NEWS.ru, ранее светская львица косвенно подтвердила домыслы о том, что их пути с мужем кардинально разошлись.

Стоит отметить, что поклонники Галич восприняли такую новость с большим разочарованием. Некоторые из них по-прежнему уверены, что пара преодолеет все трудности и сохранит брак. Однако сама Галич, по всей видимости, настроена очень решительно.

По её словам, 2020 год действительно выдался очень сложным. Несколько раз блогер признавалась, что зарабатывает намного больше своего возлюбленного. Возможно, данный факт и заложил основу для будущего разлада.