Телеканал «Культура» закрыл программу с 20-летней историей

https://static.news.ru/photo/57b43cc2-f126-11ea-9fdf-fa163e074e61_660.jpg Александр Архангельский Фото: facebook.com/arhangelskiy

Российский телеканал «Культура» объявил о закрытии программы «Тем временем. Смыслы». Шоу выходило в эфир с 2000 года.

О прекращении выпуска передачи сообщил в Facebook Александр Архангельский, выступавший ведущим с 2002 года. Он отметил, что не знает о причинах такого решения.

Начался новый сезон на канале «Культура». Но завтра некоторые из вас в привычное время включат телевизор — и не увидят нас, — написал Архангельский.

В разговоре с РБК он предположил , что это связано с закрытием ниши общественных программ. Ведущий отметил, что в сетке вещания также не увидел программ Михаила Швыдкого и Виктора Третьякова.

Архангельский написал, что «Смыслы» как проект никуда не делись и, возможно, однажды снова выйдут в эфир.

Как писал NEWS.ru, в июне закрыли новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко. За три месяца в эфире проект показал низкие рейтинги.