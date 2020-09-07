Телеканал «Культура» закрыл программу с 20-летней историей

Российский телеканал «Культура» объявил о закрытии программы «Тем временем. Смыслы». Шоу выходило в эфир с 2000 года.
О прекращении выпуска передачи
Начался новый сезон на канале «Культура». Но завтра некоторые из вас в привычное время включат телевизор — и не увидят нас, — написал Архангельский.
В разговоре с РБК он
Архангельский написал, что «Смыслы» как проект никуда не делись и, возможно, однажды снова выйдут в эфир.
Как писал NEWS.ru, в июне закрыли новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко. За три месяца в эфире проект показал низкие рейтинги.
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