Телегин присвоил деньги и прятал квартиру от Пелагеи

https://static.news.ru/photo/3f2b1250-c117-11ea-9d75-fa163e074e61_660.jpg Иван Телегин и Пелагея Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бракоразводный процесс певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина становится всё более скандальным. Дело в том, что спортсмен подал иск о разделе совместно нажитого имущества, но выяснилось, что свою квартиру он продал, а деньги спрятал от жены. Об этом рассказал помощник адвоката заслуженной артистки России.

Очередное судебное заседание по бракоразводному процессу знаменитостей должно состояться 9 июля. Телегин при этом настаивает на закрытом судебном процессе и, как предполагают Юристы Пелагеи, неспроста.

Хоккеист в иске потребовал разделить совместно нажитое имущество — в том числе дом в ипотеке за 54 млн и квартиру, в которой сейчас проживает певица с трёхлетней дочерью Таисией.

Во время брака у семьи появилась квартира стоимостью 30 млн рублей, оформленная на Телегина. Она располагалась в престижном районе в центре Москвы. Иван её выгодно продал, и Пелагея предлагала эти деньги направить на погашение ипотеки. Но муж решил иначе. Средства пропали, — пояснил юрист «Стар-Хиту».

Выяснилось также, что в распоряжении Телегина сейчас находится автомобиль Bentley за 16 млн рублей. Для того, чтобы его купить, пара продала Mercedes Пелагеи и добавила недостающую сумму. Сейчас на этой машине ездит новая девушка хоккеиста — бизнесвумен Мария Гончар.

Нами подготовлен встречный иск по разделу имущества так как это установлено Семейным кодексом, а не по предложенному Телегиным варианту. Помимо этого, мы будем возражать против раздела квартиры, подаренной мамой Пелагеи. Закрыть процесс предложил Иван, Пелагее нечего скрывать. Она не претендовала ни на что и подала только на развод и алименты. Потому что Телегин не торопился разводиться и не помогал дочери. Если бы он не подал иск на раздел имущества, все бы быстро закончилось, — подчеркнул помощник адвоката Пелагеи.

Пелагея с Телегиным поженились в 2016 году. Звёздная пара не привлекала к себе особого внимания, ведя скрытный образ жизни. В 2017 году у них появилась дочка Таисия.

В декабре 2019 года певица подтвердила слухи о расставании со своим мужем, нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным. Она выразила надежду, что развод им удастся пережить достойно, решить все вопросы интеллигентно и остаться хорошими родителями для дочери.

Пелагея из-за раздела имущества с бывшем мужем лишилась голоса. Экс-супруг, ушедший к бизнес-леди Марии Гончар, начал претендовать на часть совместно нажитого имущества — дома и квартиры, которые исполнительнице подарила мать. 9 июля состоится закрытое судебное разбирательство по этому поводу.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокат Пелагеи раскрыл подробности бракоразводного процесса.