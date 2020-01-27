https://static.news.ru/photo/073c0d10-4109-11ea-8c78-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Лазарева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, что стала жертвой «убедительных и профессиональных» телефонных мошенников.

Историю звезды приводят «Аргументы недели». Лазаревой позвонили люди, представившиеся сотрудниками банка, и сообщили об опасности, которой якобы подверглись её счета. Актриса призналась, что не смогла распознать аферистов, даже несмотря на то, что о таких ситуациях слышала неоднократно. По словам Лазаревой, звонившие были настолько убедительны, что она без колебаний передала им личные данные.

Позднее звезда заметила, что с её карт сняли крупную сумму. Лазаревой пришлось заблокировать свои счета.

У меня сняли все мои деньги с карточек с моей же помощью, — вынуждена была признать актриса.

Как ранее писал NEWS.ru, Роскачество посоветовало россиянам по возможности воздержаться от использования уличных банкоматов.