Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, что стала жертвой «убедительных и профессиональных» телефонных мошенников.
Историю звезды
Позднее звезда заметила, что с её карт сняли крупную сумму. Лазаревой пришлось заблокировать свои счета.
У меня сняли все мои деньги с карточек с моей же помощью, — вынуждена была признать актриса.
Как ранее писал NEWS.ru, Роскачество посоветовало россиянам по возможности воздержаться от использования уличных банкоматов.
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